Colantuono non ci sta e attacca: “Certe regole non le capisco!” (Di sabato 15 gennaio 2022) Stefano Colantuono dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio di Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Dazn rilasciando delle dichiarazioni molto forti in merito al protocollo approvato dal Cts che andrà in vigore nella prossima settimana. Di seguito le sue parole: “Non capisco che gusto c’è vedere una partita del genere, lo dico per il sistema. Non capisco i regolamenti pur rispettando tutte le condizioni. Non vale solo per la Salernitana ma per tutti, oggi anche con la squadra al completo la bilancia sarebbe stata comunque dalla parte della Lazio però ci sarebbe stata una partita diversa, con qualcosa di più. Oggi sono venuti a mancare sette dei titolari che avevano giocato a Verona. Faccio fatica a capire il protocollo del 35% degli indisponibili che vale solo da lunedì prossimo nonostante il turno sia lo stesso. Se avessimo giocato nel posticipo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Stefanodopo la sconfitta rimediata contro la Lazio di Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Dazn rilasciando delle dichiarazioni molto forti in merito al protocollo approvato dal Cts che andrà in vigore nella prossima settimana. Di seguito le sue parole: “Non capisco che gusto c’è vedere una partita del genere, lo dico per il sistema. Non capisco i regolamenti pur rispettando tutte le condizioni. Non vale solo per la Salernitana ma per tutti, oggi anche con la squadra al completo la bilancia sarebbe stata comunque dalla parte della Lazio però ci sarebbe stata una partita diversa, con qualcosa di più. Oggi sono venuti a mancare sette dei titolari che avevano giocato a Verona. Faccio fatica a capire il protocollo del 35% degli indisponibili che vale solo da lunedì prossimo nonostante il turno sia lo stesso. Se avessimo giocato nel posticipo ...

