Claudia Baiocco malata di cancro: 'Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale' (Di sabato 15 gennaio 2022) A parlare, come scrive IlMessaggero.it, è la portavoce del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. APPROFONDIMENTI L'INTERROGATORIO Green pass falsi, l'infermiere infedele sotto il torchio ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 15 gennaio 2022) A parlare, come scrive IlMessaggero.it, è la portavoce del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. APPROFONDIMENTI L'INTERROGATORIOfalsi, l'infermiere infedele sotto il torchio ...

Advertising

sergionegri3 : Claudia Baiocco malata di cancro: «Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale» - rotaruchristina : RT @ilmessaggeroit: Claudia Baiocco malata di cancro: «Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Claudia Baiocco malata di cancro: «Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale» - ilmessaggeroit : Claudia Baiocco malata di cancro: «Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale» - CronacheMc : LA LETTERA di Claudia Baiocco dopo lo scandalo di questi giorni sui vaccini bluff -