'Bailly? Roccia insuperabile nei duelli. Con una spallata ti manda a terra'

La Gazzetta dello Sport

Ericin tre parole: 'Roca sin igual'.insuperabile. Manolo Marquez lo ripete due o tre volte, aggiungendo che il centrale era 'già un predestinato a 16 anni', nella seconda squadra dell'...'Eric?'. 'Sì, chi è?'. 'Sono José Mourinho'. E il centrale sceglie lo United tra l'antipasto e il primo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Manolo Marquez, ex allenatore di Eric Bailly all’Espanyol, ha parlato del difensore ai microfoni di Gazzetta.it Manolo Marquez, ex allenatore di Eric Ba ...Tra alti e bassi, la storia del difensore con il Manchester United. E se a febbraio sbarcherà a Milano ritroverà un amico, anzi ...