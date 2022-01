UFFICIALE Ajax | Neres ceduto allo Shakhtar Donetsk | il comunicato

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ha ufficializzato la cessionedi: ilAttraverso un, l’ha annunciato la cessionedi David. IL– «hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di David. Il trasferimento al club ucraino ha effetto immediato. L’esterno è stato ancora sotto contratto con l’fino al 30 giugno 2023. L’riceverà una somma di 12 milioni di euro per il trasferimento. Tale importo può aumentare fino a 16 milioni di euro a ...

Advertising

tcm24com : Ufficiale: David Neres è un nuovo giocatore dello Shakhtar Donetsk #Neres #ShakhtarDonetsk #Ajax -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Ajax

TUTTO mercato WEB

... Netflix ci sta lavorando, è. Perché non si chiude oggi? Anche se il ministro dell'...05 Troyes - Lione 20:45 Marsiglia - Lille CALCIO - EREDIVISIE 12:15 FC Utrecht -14:30 FC Groningen - ......smentito queste indiscrezioni attraverso un cinguettio postato sul profilodel ... prima perla nella scuderia del procuratore, che dal Malmoe l'ha portato all'e lo ha fatto scoprire al ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’Ajax ha ufficializzato la cessione allo Shakhtar Donetsk di Neres: il comunicato Attraverso un comunicato ufficiale, l’Ajax ha annunciato la cessione ...In attesa del passaggio di Onana all'Inter, i tifosi dell'Ajax hanno dimostrato il loro dissenso per l'atteggiamento del portiere ...