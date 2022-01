Torna Willy il Principe di Bel-Air: ma il reboot avrà toni più cupi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uscito 30 anni fa, Willy il Principe di Bel-Air è diventata una serie cult degli anni ’90, e vedeva sulla scena un giovane Will Smith. Ora l’attore ha commentato sui social l’uscita del trailer del reboot dello sceneggiato che si intitolerà semplicemente Bel-Air, ma ha differenza dell’originale avrà toni più cupi e dark. La rivisitazione della serie in “Bel-Air” Difficile trovare chi non conosce, almeno per sentito dire, la serie del agli anni ’90, Willy il Principe di Bel-Air. Andata in onda per 6 anni, narra la vicenda di Willy Smith (Will Smith) un ragazzo nato e cresciuto a Philadelphia che dopo una rissa di strada viene mandato a vivere dai suoi zii nella meravigliosa villa di Bel-Air. Qui farà i conti con l’alta borghesia e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uscito 30 anni fa,ildi Bel-Air è diventata una serie cult degli anni ’90, e vedeva sulla scena un giovane Will Smith. Ora l’attore ha commentato sui social l’uscita del trailer deldello sceneggiato che si intitolerà semplicemente Bel-Air, ma ha differenza dell’originalepiùe dark. La rivisitazione della serie in “Bel-Air” Difficile trovare chi non conosce, almeno per sentito dire, la serie del agli anni ’90,ildi Bel-Air. Andata in onda per 6 anni, narra la vicenda diSmith (Will Smith) un ragazzo nato e cresciuto a Philadelphia che dopo una rissa di strada viene mandato a vivere dai suoi zii nella meravigliosa villa di Bel-Air. Qui farà i conti con l’alta borghesia e ...

