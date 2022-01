Tomori, menisco lesionato. Almeno un mese di stop, emergenza totale per Pioli (Di venerdì 14 gennaio 2022) emergenza a Milanello. La partita contro il Genoa, vinta ai supplementari, consegna al Milan di Pioli una bella gatta da pelare: Tomori si è infortunato e non si tratta di un infortunio da poco. Il centrale inglese ha riportato una lesione al menisco mediale che rischia di tenerlo lontano dai campi per più di un mese. Dovrà operarsi nelle prossime ore. Una tegola che s’aggiunge alla grana Kjaer, visto che il centrale danese non tornerà a disposizione dei rossoneri prima della prossima stagione. Pioli, a meno di un’accelerazione sul mercato, che pare a questo punto inevitabile, ha a disposizione nel ruolo il solo Gabbia. In attesa che Romagnoli guarisca dal Covid. Certo c’è anche Kalulu che però principalmente è un terzino. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022)a Milanello. La partita contro il Genoa, vinta ai supplementari, consegna al Milan diuna bella gatta da pelare:si è infortunato e non si tratta di un infortunio da poco. Il centrale inglese ha riportato una lesione almediale che rischia di tenerlo lontano dai campi per più di un. Dovrà operarsi nelle prossime ore. Una tegola che s’aggiunge alla grana Kjaer, visto che il centrale danese non tornerà a disposizione dei rossoneri prima della prossima stagione., a meno di un’accelerazione sul mercato, che pare a questo punto inevitabile, ha a disposizione nel ruolo il solo Gabbia. In attesa che Romagnoli guarisca dal Covid. Certo c’è anche Kalulu che però principalmente è un terzino. L'articolo ilNapolista.

