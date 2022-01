The Voice Senior: la semifinale stasera su Rai1 (Di venerdì 14 gennaio 2022) stasera su Rai1 alle 21:25 consueto appuntamento con The Voice Senior: il talent condotto da Antonella Clerici è giunto alla sua semifinale. Crescono tensione e competizione a The Voice Senior il talent show condotto da Antonella Clerici giunto ormai alla semifinale, in onda stasera su Rai1 alle 21:25 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Terminate tutte e sei le sessioni di Blind Auditions, le tradizionali "audizioni al buio" tipiche del programma, e superata la fase di Cut, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo knock Out, la semifinale di The Voice Senior. Saranno solo 3 i concorrenti di ogni squadra che riusciranno ad accedere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022)sualle 21:25 consueto appuntamento con The: il talent condotto da Antonella Clerici è giunto alla sua. Crescono tensione e competizione a Theil talent show condotto da Antonella Clerici giunto ormai alla, in ondasualle 21:25 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Terminate tutte e sei le sessioni di Blind Auditions, le tradizionali "audizioni al buio" tipiche del programma, e superata la fase di Cut, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo knock Out, ladi The. Saranno solo 3 i concorrenti di ogni squadra che riusciranno ad accedere ...

Advertising

LoredanaBerte : Stasera tutti su Rai Uno per l’ultima BLIND di The Voice Senior 2?? io e gli altri giudici non vediamo l’ora di chiu… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 14 Gennaio 2022: The Voice Senior, tra il GFVip, The Good Doctor, Quarto grado, Propaganda L.… - JOYCEDlVlSlON : @WandaPriton Fidati. C'è The Voice Senior, su RAI 1 - RaiUno : RT @LoredanaBerte: Siete pronti per stasera? Siamo alle semifinali di The Voice Senior 2?? Dalle 21:25 su Rai 1 ??? Non perdetevelo e tifate… - THEVOICE_ITALY : RT @LoredanaBerte: Siete pronti per stasera? Siamo alle semifinali di The Voice Senior 2?? Dalle 21:25 su Rai 1 ??? Non perdetevelo e tifate… -