Snowboard: bene i tre azzurri nelle qualificazioni del PGS di Simonhöhe, Aaron March secondo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una pattuglia ridotta, ma che accede al completo alle fasi finali per la Nazionale italiana di Snowboard nel PGS di Coppa del Mondo in quel di Simonhöhe (Austria). Si sono svolte in mattinata le qualificazioni sia per gli uomini che per le donne (più tardi le fasi finali) e i tre azzurri impegnati nella gara al maschile sono andati avanti nel loro cammino. Molto bene il detentore della sfera di cristallo Aaron March che chiude secondo alle spalle dello sloveno Tim Mastnak. Prove più che discrete anche per Roland Fischnaller, quarto, e Gabriel Messner, sesto. LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2022 in DIRETTA: gli azzurri cercano risposte verso le Olimpiadi Tra le donne non c'erano azzurre in gara, la ...

