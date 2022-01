Sanchez vuole rimanere all’Inter un’altra stagione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel posto giusto al momento giusto: Alexis Sanchez si è riscattato alla grande con una rete che ha regalato all’Inter la Supercoppa dopo dieci anni. Una marcatura che però potrebbe rivelarsi decisiva anche in sede di calciomercato in quanto i nerazzurri starebbero pensando di trattenerlo a Milano. Siamo passati da un Inter in procinto di interrompere il contratto al prolungarlo per un’altra stagione. Per Inzaghi il cileno è ancora indipensabile e lì in avanti potrebbe avere qualche chance in più di giocare alternadosi con Correa per dare fiato ai titolari Dzeko e Lautaro. Sanchez: l’Inter non vuole privarsi del cileno Vista anche l’incognita infortuni la società sta pensando di non privarsi del cileno che nel bene e nel male, sia con Conte che con Inzaghi, ha dimostrato di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel posto giusto al momento giusto: Alexissi è riscattato alla grande con una rete che ha regalatola Supercoppa dopo dieci anni. Una marcatura che però potrebbe rivelarsi decisiva anche in sede di calciomercato in quanto i nerazzurri starebbero pensando di trattenerlo a Milano. Siamo passati da un Inter in procinto di interrompere il contratto al prolungarlo per. Per Inzaghi il cileno è ancora indipensabile e lì in avanti potrebbe avere qualche chance in più di giocare alternadosi con Correa per dare fiato ai titolari Dzeko e Lautaro.: l’Inter nonprivarsi del cileno Vista anche l’incognita infortuni la società sta pensando di non privarsi del cileno che nel bene e nel male, sia con Conte che con Inzaghi, ha dimostrato di ...

