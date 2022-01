Quirinale, un gioco dell’oca. Oggi riunione del centrodestra e sabato vertice Pd (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cresce la confusione ma nello stesso tempo decresce il tempo disponibile. Il 24 gennaio, giorno della prima votazione di Camere riunite per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, sta arrivando a grandi passi. Il tempo stringe per capire il profilo (non il nome, mi raccomando) di quello che potrà essere il nuovo capo dello Stato ma le forze politiche continuano a giocare. Un gioco dell'oca, a cui partecipano tutti i partiti, che ha già avuto un passaggio importante (salvo poi come nel Monopoli essere rimandati tutti alla casella del VIA) ieri sera e ne avrà altri nei prossimi giorni. In serata ieri Giuseppe Conte ha lanciato l'appello alla compattezza in assemblea ai deputati e senatori del Movimento 5 stelle che si preparano a partecipare all'elezione del presidente della Repubblica. "La nostra forza politica - ha sottolineato - deriva dalla solidità dei ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cresce la confusione ma nello stesso tempo decresce il tempo disponibile. Il 24 gennaio, giorno della prima votazione di Camere riunite per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, sta arrivando a grandi passi. Il tempo stringe per capire il profilo (non il nome, mi raccomando) di quello che potrà essere il nuovo capo dello Stato ma le forze politiche continuano a giocare. Undell'oca, a cui partecipano tutti i partiti, che ha già avuto un passaggio importante (salvo poi come nel Monopoli essere rimandati tutti alla casella del VIA) ieri sera e ne avrà altri nei prossimi giorni. In serata ieri Giuseppe Conte ha lanciato l'appello alla compattezza in assemblea ai deputati e senatori del Movimento 5 stelle che si preparano a partecipare all'elezione del presidente della Repubblica. "La nostra forza politica - ha sottolineato - deriva dalla solidità dei ...

GianCrown : sono convinto che questo suk sul #Quirinale avrà vita breve. Nella storia repubblicana tutti i parlamentari hann… - leopadanofe : RT @Ilconservator: “L'elezione del presidente della repubblica è un gioco semplice: 951 parlamentari rincorrono una scheda… - IlianRagman : RT @BlobRai3: Gli schemi di gioco son 2: il primo, rimane al governo ancora per un anno e mezzo. In questo scenario Draghi gioca da prima p… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: Gli schemi di gioco son 2: il primo, rimane al governo ancora per un anno e mezzo. In questo scenario Draghi gioca da prima p… - danieledv79 : RT @VincenzoPuro: @lauracesaretti1 @ottogattotto mah.....invece imbalsamare una potenza al fulmicotone come Draghi al Quirinale che gioco è… -