Quirinale: Rosato, Mattarella chiaro su ipotesi suo bis (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Continuo a pensare che Mattarella abbia usato parole molto chiare. Ma lo dico per rispetto all'attuale presidente della Repubblica, mica perché non sarei più che contento di una sua eventuale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Continuo a pensare cheabbia usato parole molto chiare. Ma lo dico per rispetto all'attuale presidente della Repubblica, mica perché non sarei più che contento di una sua eventuale ...

Advertising

Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - TV7Benevento : Quirinale: Rosato, 'se Draghi al Colle definire prima nuovo assetto governo'... - Agenparl : Quirinale: Rosato (IV), parole chiare da Mattarella) - - contu_f : RT @pulettigiacomo: Le 250mila firme per il #bonuspsicologo e la speranza di @nomfup di trovare i fondi; L'intervista a @Ettore_Rosato sui… - nomfup : RT @pulettigiacomo: Le 250mila firme per il #bonuspsicologo e la speranza di @nomfup di trovare i fondi; L'intervista a @Ettore_Rosato sui… -