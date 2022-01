Pozzuoli, la terra torna a tremare: registrate due nuove scosse (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli eventi sismici legati al bradisismo flegreo sono stati registrati a Pozzuoli nel giro di quattro minuti. Due eventi sismici legati al bradisismo flegreo sono stati registrati ieri nel giro di quattro minuti a Pozzuoli (Napoli). Alle 17.58 il primo evento di magnitudo 1,5 della scala Richter a 2,2 chilometri di profondità, alle 18,02 la Leggi su 2anews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli eventi sismici legati al bradisismo flegreo sono stati registrati anel giro di quattro minuti. Due eventi sismici legati al bradisismo flegreo sono stati registrati ieri nel giro di quattro minuti a(Napoli). Alle 17.58 il primo evento di magnitudo 1,5 della scala Richter a 2,2 chilometri di profondità, alle 18,02 la

Advertising

ottopagine : La terra torna a tremare nei Campi Flegrei: due scosse in pochi minuti #Pozzuoli - CronacaFlegrea : Trema ancora la terra a Pozzuoli: due scosse in 4 minuti - omniadigitale : La storia e le bellezze di Pozzuoli posti straordinari di questa bella città sul mare come il Rione Terra e il Borg… - Cislfpcaserta : ???????? FP ???????????????? ??????????????` ?????????????????? Medici, subito un piano straordinario per le assunzioni. La Funzione Pubblica d… - genteterritorio : Visita al Macellum e al Rione Terra -