Paris e Innerhofer ok | Odermatt re di Wengen

Sci, Coppa del Mondo: SuperG maschile a Odermatt, Paris 7°, Innerhofer 8° - Non c'è storia: a Odermatt il superG inedito di Wengen. Paris 7°, Innerhofer 8°, Bosca 20° - Sci, Odermatt domina anche il superG di Wengen. Paris 7° davanti a Innerhofer

A Wengen, nel SuperG che ha aperto ieri i quattro giorni di gare in Svizzera, Dominike Christofhanno dato buoni segnali in vista delle discese di oggi e domani sulla Lauberhorn. Ha dominato lo svizzero Marco Odermatt, al sesto successo stagionale, in 1'29"00 e sempre ...Tanta attesa per gli azzurri, con unin gran forma oltre al solito Dominik. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Diretta tv " Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, ...A Wengen, nel SuperG che ha aperto ieri i quattro giorni di gare in Svizzera, Dominik Paris e Christof Innerhofer hanno dato buoni segnali in vista delle discese di oggi e domani sulla Lauberhorn. Ha ...Dopo un avvio difficile si riscatta in superG a Wengen: a 37 anni è prezioso, così ipoteca il pass per la Cina ...