Papa Francesco a cronista del negozio di dischi: "Mi manca girare per le strade" (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Quello che mi manca di più in questa Diocesi è non poter più girare per le strade , come facevo a Buenos Aires, camminando da una parrocchia all'altra". Papa Francesco risponde con una lettera al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Quello che midi più in questa Diocesi è non poter piùper le, come facevo a Buenos Aires, camminando da una parrocchia all'altra".risponde con una lettera al ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco in dialogo con i media vaticani sull’essere genitori al tempo del #Covid e su San Giuseppe 'testimon… - oss_romano : #12gennaio Domani su #osservatoreromano intervista a #PapaFrancesco sul tema della paternità. - Avvenire_Nei : L'espressione «a sorpresa» è la più ricorrente nei tanti titoli che si è guadagnato, in Rete e non solo, papa Franc… - Sgrillao_Top : @xmx_sava @LapoDeCarlo1 Ultima ora bonucci condannato all esilio forzato in un paese ancora da decidere mentre Mozi… - GatineauPatrick : RT @AleteiaIT: 'Giuseppe ha fatto talmente tanto bene il padre fino al punto che Gesù trova nell'amore e nella paternità di quest’uomo il r… -