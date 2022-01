Neve Campbell | Sul set di un film sono sopravvissuta all' attacco di un orso

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L'attriceha raccontato un incidente avvenuto sul set di un suodurante le riprese di una scena con unha rivelato che quando aveva soli 17 anni èa un incidente sul set legato a undi un. L'attrice non ha rivelato il titolo delle cui riprese potevano prendere una svolta mortale, ma ha condiviso molti dettagli durante la sua apparizione a The Kelly Clarkson Show. Parlando della sua carriera,ha raccontato: "Stavo interpretando questo ruolo che doveva avere un rapporto simbiotico con gli animali e in cui c'era una scena in cui venivo inseguita da un. Hanno portato questo ...