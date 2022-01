Molestie a Capodanno, la vergogna del branco. 'Dai due fermati il via alle violenze in piazza' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il la a quel tragico crescendo di rapine, violenza, Molestie, aggressioni della notte di Capodanno in piazza Duomo sarebbe partito da loro. Mahmoud Ibrahim, 18 anni egiziano, in Italia dal 2019, e ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il la a quel tragico crescendo di rapine, violenza,, aggressioni della notte diinDuomo sarebbe partito da loro. Mahmoud Ibrahim, 18 anni egiziano, in Italia dal 2019, e ...

