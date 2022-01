Modena | prof senza Green pass e FFP2 Alunni lasciano l’aula

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L'insegnante di una scuola secondaria di primo grado disi presenta in classe con la mascherina chirurgica, si rifiuta di indossare quella ad alto filtraggio - come previsto dalle nuove disposizioni quando è stato registrato un caso di positività - e pretende di fare lezione pur non essendo in possesso delrafforzato. Gli studenti si ribellano, escono dalla classe, chiamano i genitori che chiamano la polizia municipale. L'episodio, accaduto giovedì 13 gennaio, si è concluso con una multa e una sospensione all'insegnante. "Ferma condanna" da parte del Comune diche, attraverso l'assessore all'Istruzione, Grazia Baracchi, ha ricostruito le fasi dell'incidente.

