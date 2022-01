Masterchef 2021, la “Dignità” di Tracy conquista i giudici: il suo piatto con gli ingredienti “di scarto” è il migliore e commuove – Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) Negli episodi di ieri di Masterchef Italia (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno parlato molto di Dignità. Partendo da un piatto, quello di Tracy, chiamato proprio “Dignità” e giudicato il migliore di una Mystery Box in cui i cuochi amatoriali dovevano preparare un piatto partendo da ingredienti considerati “di scarto”: lei ha presentato delle polpettine di pane, patate, creste di gallo e uova di pesce su crema di baccelli di piselli, aneto e basilico. Tracy, 31 anni, cameriera di sala nata in Nigeria che da 15 anni vive a Vallese di Oppeano (Verona), è apparsa sin dal primo episodio forte, determinata e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Negli episodi di ieri diItalia (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), iBruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno parlato molto di. Partendo da un, quello di, chiamato proprio “” e giudicato ildi una Mystery Box in cui i cuochi amatoriali dovevano preparare unpartendo daconsiderati “di”: lei ha presentato delle polpettine di pane, patate, creste di gallo e uova di pesce su crema di baccelli di piselli, aneto e basilico., 31 anni, cameriera di sala nata in Nigeria che da 15 anni vive a Vallese di Oppeano (Verona), è apparsa sin dal primo episodio forte, determinata e ...

