Lorenzo Lazzarini morto nella prima puntata di Doc 2 | Saurino commenta | “Pensate sia finita così?”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ stata unadavvero dal ritmo incalzante quella di Doc-Nelle tue mani 2 in onda ieri sera su Rai 1. Unaseguita da oltre 7 milioni di spettatori, da boom di ascolti ma che in qualche modo ha anche deluso le aspettative o forse amareggiato chi da sempre ama il personaggio di. Purtroppo, il dottore interpretato dal bravissimo Gianmarco, è infatti “della fiction di Rai 1. Eppure stava per realizzare il suo sogno: avere un figlio e vivere con la donna che da sempre ama, la sua Giulia. E inveceè stato ucciso dal covid 19. Ed è lavolta in cui una serie italiana affronta il tema e racconta quello ...

La squadra di medici guidata dal dottor Andrea Fanti ha dovuto fare i conti con una grave perdita: quella del dottor, che ha lasciato senza parole gli spettatori social che seguono ...Proprio in occasione della seconda puntata di questa nuova stagione, infatti, il personaggio di Saurino () muore a causa del Covid - 19. Si tratta, questa, della prima volta in ...I telespettatori sono ancora delusi per la morte del dottor Lorenzo Lazzarini ma Gianmarco Saurino non lascerà così facilmente Doc-Nelle tue ...Ha esordito ieri, in prima serata su Rai Uno, la seconda stagione della fiction interpretata da Luca Argentero "Doc, nelle tue mani", la prima in cui un medico muore per Covid ...