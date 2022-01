L’agenzia per la sicurezza sanitaria chiede di evitare le maschere di grafene FFP2: sono pericolose! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le mascherine FFP2 al grafene non proteggono dal coronavirus. Questo è l’allarme lanciato dalla Francia che le sospende in via precauzionale. maschere FFP2 al grafene – curiosauro.itFFP2 tossiche? La Francia sospende provvisoriamente le mascherine FFP2 per mancanza di dati sulla tossicità del materiale che le compone, il grafene. ANSES, L’agenzia di sicurezza sanitaria, ha preso questa decisione all’unanimità. Dopo una perizia richiesta dalla Direzione Generale della Salute, si raccomanda proprio che le autorità pubbliche favoriscano la commercializzazione o la fornitura di maschere senza grafene. Il problema sembrerebbe riguardare la loro composizione. In effetti, il ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le mascherinealnon proteggono dal coronavirus. Questo è l’allarme lanciato dalla Francia che le sospende in via precauzionale.al– curiosauro.ittossiche? La Francia sospende provvisoriamente le mascherineper mancanza di dati sulla tossicità del materiale che le compone, il. ANSES,di, ha preso questa decisione all’unanimità. Dopo una perizia richiesta dalla Direzione Generale della Salute, si raccomanda proprio che le autorità pubbliche favoriscano la commercializzazione o la fornitura disenza. Il problema sembrerebbe riguardare la loro composizione. In effetti, il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Amazzonia, cammina 12 ore con il papà sulle spalle per vaccinarlo contro il Covid. L'impresa del giovane indigeno Z… - Agenzia_Ansa : Da giorni non si trova più in farmacia l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid a casa e in ospedale, lo… - Agenzia_Ansa : L'aula del Senato ha approvato con 172 sì, 2 no e 15 astenuti l'ordine del giorno, proposto dalla Lega, che impegna… - FBellusci : @DSantanche @Agenzia_Entrate @GPDP_IT @CorteCost Avete rotto il cazzo tu #Salvini e #Meloni. Ci voleva l'obbligo va… - enricomariutti : RT @federicofubini: L'Agenzia internazionale dell'energia accusa Mosca di usare la supply di gas come arma impropria contro l'Europa, per o… -