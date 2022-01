Haaland sbotta | «Il Dortmund mi mette pressione per decidere | ma io voglio solo giocare a calcio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 gennaio 2022) Al termine della sfida contro il Friburgo, Erlinghato contro il Borussiarilasciando dichiarazioni sul suo futuro Alla fine anche Erlingha parlato, provando a far chiarezza sulla sua situazione al Borussia. Ecco le sue parole al termine della sfida di Bundesliga contro il Friburgo, nella quale ha realizzato una doppietta. Just interviewed @Erlinghe tells me:– The club () puts pressure on me to make a decision for next season now. I just want to play football https://t.co/SxgqKCbPTq— Jan Aage Fjørtoft ???? ?? (@JanAageFjortoft) January 14, 2022– «Il club miaffinché io prenda una decisione per la prossima stagione, ma io ...