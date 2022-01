Enrico Letta indichi una figura d' unità per il Quirinale

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sabato si riunirà la direzione del Partito Democratico per discutere dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Le votazioni inizieranno il 24 gennaio, nel pieno picco dei contagi per la quarta ondata, una situazione epidemiologica che rende ancora più necessaria un’ampia convergenza nella scelta dell’inquilino del Colle. L’auspicio die convergenza ribadito in più occasioni dasarebbe un segnale importante per tutti i corpi istituzionali e per i cittadini anche per non trasmettere l’idea di una politica litigiosa e avulsa dalle condizioni del paese. Il frazionismo, gli interessi particolari e la litigiosità del sistema politico hanno aumentato nei mesi della pandemia il distacco dei nostri connazionali nei confronti delle istituzioni; un disagio espresso con l’astensionismo nelle recenti tornate ...