"Endemico non vuol dire meno pericoloso. Ma i virus si estinguono gradualmente" (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Una malattia si considera endemica quando l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo”. La definizione si legge sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, che fornisce spiegazione a un termine che in questi giorni sta circolando sulla bocca di politici e medici, nella continua discussione sull’evoluzione del Covid. Lo ha pronunciato il primo ministro spagnolo Sanchez, nel suggerire una nuova strategia da seguire per trattare il virus, assimilabile al trattamento riservato a un’influenza e non più a una pandemia, dal greco pan-demos, “tutto il popolo”: un’epidemia che si espande rapidamente diffondendosi in più aree geografiche del mondo. Sbagliato però è pensare che la parola endemia significhi “meno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Una malattia si considera endemica quando l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più oelevato ma uniformemente distribuito nel tempo”. La definizione si legge sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, che fornisce spiegazione a un termine che in questi giorni sta circolando sulla bocca di politici e medici, nella continua discussione sull’evoluzione del Covid. Lo ha pronunciato il primo ministro spagnolo Sanchez, nel suggerire una nuova strategia da seguire per trattare il, assimilabile al trattamento riservato a un’influenza e non più a una pandemia, dal greco pan-demos, “tutto il popolo”: un’epidemia che si espande rapidamente diffondendosi in più aree geografiche del mondo. Sbagliato però è pensare che la parola endemia significhi “...

