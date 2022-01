Elisabetta Gregoraci sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore: “Era inevitabile…” poi la verità sulla clausola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi in cui ha parlato delle voci secondo cui tra lei e Flavio Briatore sia in atto un ritorno di fiamma. La donna ha spiazzato tutti dicendo che giungere a queste conclusioni era inevitabile. In seguito, poi, ha parlato anche della presunta clausola che la vincola all’ex marito, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi in cui ha parlato delle voci secondo cui tra lei esia in atto undi. La donna ha spiazzato tutti dicendo che giungere a queste conclusioni era inevitabile. In seguito, poi, ha parlato anche della presuntache la vincola all’ex marito, L'articolo proviene da KontroKultura.

