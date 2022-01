Elio Vito scrive ai colleghi per sapere cosa ne pensano di una sua candidatura al Colle (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gennaio 2022 - "Cara Collega, caro Collega, su nextquotidiano.it è stata proposta, con simpatica ironia, la mia candidatura per il Quirinale ". Inizia così un'email che giovedì sera il deputato di Forza Italia Elio Vito ha inviato ai Colleghi parlamentari: "Ti ... Leggi su lanazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gennaio 2022 - "Caraga, caroga, su nextquotidiano.it è stata proposta, con simpatica ironia, la miaper il Quirinale ". Inizia così un'email che giovedì sera il deputato di Forza Italiaha inviato aiparlamentari: "Ti ...

elio_vito : Mentre la Camera votava per regolamentare le lobby, un incredibile uno-due a favore di case farmaceutiche e farmaci… - elio_vito : Intanto, festeggiamo un bel risultato, la Cassazione ha certificato le firme raccolte per il referendum sulla #Cannabis??! ?? - elio_vito : La democrazia si fonda sulla trasparenza. Pensare che, anche per una ragione valida, i dati pandemici possano esser… - Noname63840335 : @elio_vito @MassCassano @neXtquotidiano Io lo spero per davvero,anche se può sembrare un pensiero un po' naive. - Gioia_8 : @PiccoloPesceNer @MatteoZampano @StefanoCrosara Ma sono incompatibili con le idee di destra. Elio Vito è un'eccezione, non è la destra. -