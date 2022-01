Djokovic, Australia annulla il visto per la seconda volta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il ministero dell'immigrazione Australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennista n.1 al mondo fermato a Melbourne dove si è recato per partecipare agli Australian ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il ministero dell'immigrazioneno hato per laildi Novak, il tennista n.1 al mondo fermato a Melbourne dove si è recato per partecipare aglin ...

