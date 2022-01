Decathlon al Poseidon, a giugno l’apertura (Di venerdì 14 gennaio 2022) CARINI – Nel grande centro commerciale aprirà un negozio Decathlon, l’inaugurazione è prevista per giugno. L’immenso marchio francese, che ormai ha negozi in ogni angolo del mondo aprirà anche nel centro commerciale di Carini – uno dei più all’avanguardia della Sicilia. Non sono mancate però le difficoltà per poter aprire un negozio del genere. La (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 14 gennaio 2022) CARINI – Nel grande centro commerciale aprirà un negozio, l’inaugurazione è prevista per. L’immenso marchio francese, che ormai ha negozi in ogni angolo del mondo aprirà anche nel centro commerciale di Carini – uno dei più all’avanguardia della Sicilia. Non sono mancate però le difficoltà per poter aprire un negozio del genere. La (Monrealelive.it)

