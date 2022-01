De Ligt-Juve addio? Pronti 90 milioni | top club pronto a strapagarlo

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Lantus, in vista della prossima stagione, deve fare molta attenzione; i bianconeri, infatti, rischiano di perdere De. Getty ImagesIl mercato invernale non ha ancora visto lantus fare operazioni in entrata; i bianconeri hanno bisogno di rinforzare centrocampo e attacco per aumentare la qualità in mezzo al campo ed avere un centravanti in grado di realizzare venti gol a stagione. In attesa di capire le mosse per il presente, la società deve guardare anche al futuro; due le situazioni più spinose. La prima riguarda Dybala, con il giocatore che sembra non aver nessuna intenzione di rinnovare il contratto; l’altro caso è quello di de, centrale olandese ritenuto elemento fondamentale per il futuro dellantus. Szczesny lascia lantus? Trovato il sostituto: ha solo ...