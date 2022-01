Dati Covid: 186.253 positivi e 360 morti, mai così tanti nella quarta ondata (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i Dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia; ieri erano stati 1.181.179. Il tasso di positività è al 16,4%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 1.679 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 136 (ieri 156). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto a ieri. Alla luce del flusso dei Dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 186.253 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa. Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia; ieri erano stati 1.181.179. Il tasso dità è al 16,4%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 1.679 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 136 (ieri 156). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto a ieri. Alla luce del flusso deidel monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - GuidoDeMartini : NON NE HA AZZECCATO UNO, DRAGHI È SCIVOLATO SUI NUMERI. Il premier ha fornito dati falsi, in parte per errori di c… - SamaelAccusator : RT @HuffPostItalia: Dati Covid: 186.253 positivi e 360 morti, mai così tanti nella quarta ondata - Lasiciliaweb : Covid, la Sicilia resta ferma I dati giornalieri: +2 nelle rianimazioni, a Catania quasi 3.000 nuovi casi… -