Coronavirus, non si arresta numero morti. Iss: 80% dei campioni positivi a Omicron (Di venerdì 14 gennaio 2022) Crescono leggermente i contagi in Italia nelle ultime 24 ore, ma tuttavia rimangono per il terzo giorno consecutivo sotto i 200mila. Aumentano invece ancora i morti di cui un terzo sono soltanto in Lombardia. Non si ferma la salita dei ricoveri ordinari, in linea con l'incremento avuto ieri, e dopo due giorni di leggero calo tornano a salire i pazienti in terapia intensiva. In cifre, sono 186.253 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 184.615) e 360 i decessi (ieri 316) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero dei morti è il nuovo record della quarta ondata nonché il più alto da fine aprile. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.Dall'inizio della pandemia sono 8.356.514 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Crescono leggermente i contagi in Italia nelle ultime 24 ore, ma tuttavia rimangono per il terzo giorno consecutivo sotto i 200mila. Aumentano invece ancora idi cui un terzo sono soltanto in Lombardia. Non si ferma la salita dei ricoveri ordinari, in linea con l'incremento avuto ieri, e dopo due giorni di leggero calo tornano a salire i pazienti in terapia intensiva. In cifre, sono 186.253 i nuovi casi dità al Covid-19 (ieri 184.615) e 360 i decessi (ieri 316) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ildeiè il nuovo record della quarta ondata nonché il più alto da fine aprile. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.Dall'inizio della pandemia sono 8.356.514 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono ...

