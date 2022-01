Beautiful | trama 14 gennaio 2022 | Steffy e Liam si riavvicinano

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 14 gennaio 2022)oggi 14e quando la paura affligge i protagonisti della soap, c'è sempre un riavvicinamento tra due ex. Cosa sta per succedere a Los Angeles? Thomas ascolta il suo manichino Anticipazionioggi 14con nuovi colpi di scena che riguardano la famiglia Forrester. Hope ehanno litigato per colpa di Thomas, e non concordano su alcune questioni. Tutto nasce dal fatto che lo Spencer non creda alla buona fede del Forrester e, soprattutto, che non sia normale avere in casa un manichino con le fattezze di Hope. Ma non è tutto, infatti l'ex marito dicerca di convincere tutti dell'ossessione di Thomas nei confronti di Hope ma nessuno sembra volergli credere. Hope è convinta che il ...