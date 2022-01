Australian Open 2022: il tabellone di Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini cambierebbe completamente senza Novak Djokovic…e con un lucky loser! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2022 di tennis è andato in scena ieri all’alba italiana e saranno nove (ma occhio ai lucky losers, con quattro azzurri eliminati al turno decisivo delle qualificazioni tra gli uomini), gli italiani al via. Il main draw potrebbe essere modificato in caso di espulsione di Novak Djokovic: se al serbo dovesse essere negato il visto, allora sarebbe Rublev a prendere il posto di Djokovic in tabellone, con il francese Gael Monfils, numero 17, che andrebbe al posto di Rublev, ed il kazako Alexander Bublik che andrebbe come numero 33 al posto di Monfils. Questa eventualità dovrà però verificarsi prima del rilascio dell’ordine di gioco di lunedì 17 gennaio, quando giocherà la parte altra del ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il sorteggio delprincipale di singolare maschile deglidi tennis è andato in scena ieri all’alba italiana e saranno nove (ma occhio ailosers, con quattro azzurri eliminati al turno decisivo delle qualificazioni tra gli uomini), gli italiani al via. Il main draw potrebbe essere modificato in caso di espulsione diDjokovic: se al serbo dovesse essere negato il visto, allora sarebbe Rublev a prendere il posto di Djokovic in, con il francese Gael Monfils, numero 17, che andrebbe al posto di Rublev, ed il kazako Alexander Bublik che andrebbe come numero 33 al posto di Monfils. Questa eventualità dovrà però verificarsi prima del rilascio dell’ordine di gioco di lunedì 17 gennaio, quando giocherà la parte altra del ...

