ATP Sydney 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli vanno in finale nel torneo di doppio

Le semifinali del torneo di doppio ATP 250 di Sydney, in Australia, vedono la vittoria della coppia italiana composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli contro la coppia testa di serie numero 6, formata dai tedeschi Kevin Krawietz ed Andreas Mies, battuti per 6-4 6-2 in un'ora e tredici minuti. In finale domani gli azzurri se la vedranno contro la coppia numero 3 del tabellone, composta dall'australiano John Peers e dallo slovacco Filip Polasek, capace nel penultimo atto di superare la coppia tutta australiana formata da Alexei Popyrin e Matt Reid col punteggio di 7-6 (2) 6-3 in un'ora ed otto minuti. Nel primo set gli azzurri vanno subito avanti 2-0, ma i teutonici riescono a riequilibrare la contesa col controbreak messo a segno nel ...

