Annibale Giannarelli | voce di “Lo chiamavano Trinità”

Leggi su ck12

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è diventato famoso per quel brano e oggi è in gara per accedere alla finale di The Voice senior Quando Mina e Pippino di Capri si sono esibiti a Sydney, lui era lì ma non come semplice spettatori bensì per aprire i loro concetti. Nato in Italia,ha trovato le prime fortune in ambito musicale in Australia dove si trasferì la famiglia.(foto Facebook)Oggi concorre a The Voice Senior. Classe 1948, ha cominciato la carriera prestissimo, a 15 anni. Erano i primi Sessanta quando ha colcarto i palchi e da allora strada ne ha fatta, esibendosi in Italia e nel paese che l’ha accolto e l’ha visto crescere. Il suo genere non è catalogabile sotto un’unica. Alla tastiera e alla fisarmonica ha ...