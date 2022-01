WTA Adelaide 2 2022 | Gauff-Riske-Keys | tris USA in semifinale insieme a Zidansek

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Si allinea alle semifinali il tabellone del torneo WTA 250 di2, che precede gli Australian Open. Di fatto, però, in questa fattispecie è avvenuta una vera e propria colonizzazione americana: cinque USA ai quarti, una certa ine, come vedremo, altre due che entrano ad assicurare almeno una finalista a stelle e sce. Si comincia con la sfida interrotta tra Alisone Madison Brengle, nel senso che quest’ultima, a causa di un guaio al polpaccio, è costretta al ritiro dopo sei giochi (punteggio di 3-3). Per, dunque, una delle due teste di serie rimaste nel torneo, nonché unica fuori dal novero statunitense, la slovena Tamara, numero 4 del seeding, vittoriosa in due tie-break, finiti 7-4 e 9-7, su Lauren Davis. Le due semifinaliste si sono ...

La marchigiana, n.33 del mondo e testa di serie n.32, è quindi in possibile rotta di collisione al terzo turno proprio con l'australiana n.1, reduce dal successo nel torneodie che ...ORDINE DI GIOCO ATP E2 2022 (VENERDI 14 GENNAIO) CENTRE COURT dalle ore 02.00 - Riske vs (4) Zidansek a seguire - Moutet vs Rinderknech non prima delle ore 05.00 - TBD vs TBD a seguire ...Non fosse stato per il tiratissimo successo di Tamara Zidansek contro Lauren Davis, il tabellone del WTA 250 di Adelaide avrebbe avuto in semifinale soltanto giocatrici statunitensi. La slovena ...Il sorteggio dell'Australian Open femminile, torneo al via lunedì prossimo, ha sistemato nella stessa parte del tabellone la n.1 del mondo, l'australiana Ashleigh Barty, e la detentrice del titolo, la ...