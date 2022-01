Traffico Roma del 13-01-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione non molto ilregistrato in queste ore ci sono ancora incolonnamenti per circa due km sulla Salaria 3 Monterotondo Scalo Settebagni sulla stessa Salaria cose tra Villa Spada aeroporto dell’Urbe la polizia locale Ci segnano un incidente in via della Bufalotta all’altezza di via di Settebagni raccomandiamo le dovute attenzioni incidente anche in piazzale labicano nei pressi di via dello Scalo di San Lorenzo rallentamenti e code persulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone mentre sulla Flaminia permangono code da me al bar al bivio di Tor di Quinto sul tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti con code da Portonaccio sino alla tangenziale est e in tangenziale code tra salari allo svincolo per i vari campi sportivi in direzione Stadio Olimpico cose ...