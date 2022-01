Tom Holland: secondo Andrew Garfield la star di Spiderman sarebbe un incredibile presentatore degli Oscar (Di giovedì 13 gennaio 2022) Andrew Garfield ha rivelato che sarebbe 'curioso di vedere' l'affascinante Tom Holland nei panni del presentatore della prossima cerimonia degli Oscar. Andrew Garfield, intervistato dalla rivista People dopo aver ricevuto una nomination ai SAG Award per la sua interpretazione di Jonathan Larson nel film Netflix, ha parlato dei rumors secondo cui Tom Holland potrebbe essere il presentatore degli Oscar 2022. "Penso che Tom sia molto carismatico oltre che un attore semplicemente incredibile. Per quanto riguarda le voci, beh, in tutta onestà penso che sarebbe un incredibile presentatore ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha rivelato che'curioso di vedere' l'affascinante Tomnei panni deldella prossima cerimonia, intervistato dalla rivista People dopo aver ricevuto una nomination ai SAG Award per la sua interpretazione di Jonathan Larson nel film Netflix, ha parlato dei rumorscui Tompotrebbe essere il2022. "Penso che Tom sia molto carismatico oltre che un attore semplicemente. Per quanto riguarda le voci, beh, in tutta onestà penso cheun...

Advertising

peciuzrry : prossimo mese regalerò altri miei soldi a tom holland per uncharted e sicuramente non me ne pentirò ?????????? - needymysmile : RT @MarvelFansIT: TOM HOLLAND POSSIBILE PRESENTATORE DEGLI OSCAR 2022 #Oscars - DaddariosWho : Con tutto il bene ma Tom Holland che c'entra - sedmiikrasky : a parte che non capisco il bisogno di un altro film di james bond ma tom holland ?????? - Dulafive : Tom Holland con tutto il rispetto ma sembra ancora uno di 15 anni, dai su. -