SICILIA. MERCATO MUTUI II TRIM 2021 (Di giovedì 13 gennaio 2022) -13.01.22- Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel secondo TRIMestre 2021. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Settembre 2021. ITALIALe famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 16.596,3 milioni di euro, rispetto allo stesso TRIMestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +39,9%, per un controvalore di 4.729,6 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del primo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) -13.01.22- Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel secondoestre. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Settembre. ITALIALe famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 16.596,3 milioni di euro, rispetto allo stessoestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +39,9%, per un controvalore di 4.729,6 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del primo ...

Ultime Notizie dalla rete : SICILIA MERCATO Web: nasce 'WeVoz', social network solo di messaggi vocali La start up siciliana 'WeVoz', di Termini Imerese, specializzata in 'vocal content', ha lanciato sul mercato un nuovo social network "made in Italy" interamente dedicato alla voce wevoz.com, accessibile da tutti i browser ed anteprima di una app. 'WeVoz' unisce la parola inglese "We" (noi, inteso ...

Centro Formazione SGA avvia corsi a Taormina: ecco le info ... dell'Università e della Ricerca) e la Regione Siciliana, con diverse sedi operative in Sicilia, ... e può vantare importanti risultati nell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Nell'ambito ...

Mercato immobiliare in sofferenza in Sicilia ma Siracusa tiene botta SiracusaOggi.it Notre Dame de Paris emoziona ancora la Sicilia Il celebre musical a Palermo (Teatro di Verdura) dal 18 al 24 agosto e Catania (PalaCatania) dal 11 al 20 novembre ...

Nasce Social Network in Sicilia - Trapani Oggi La start up siciliana 'WeVoz' , di Termini Imerese, specializzata in 'vocal content' ha appena lanciato sul mercato un nuovo social network " made in Italy" totalmente dedicato alla voce WeVoz.com, ac ...

