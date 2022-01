Servizio Civile Universale AISM (Di giovedì 13 gennaio 2022) Servizio Civile Universale IN AISM IL TUO FUTURO È OGGI, COSTRUISCILO INSIEME A NOI Una grande opportunità per giovani dai 18 ai 28 anni È stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. Nella sezione di Roma di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, i giovani saranno impegnati nelle diverse attività a supporto delle persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio provinciale. La scadenza per presentare le domande è mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 14:00. Possono presentare domanda i ragazzi tra i 18 e i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)INIL TUO FUTURO È OGGI, COSTRUISCILO INSIEME A NOI Una grande opportunità per giovani dai 18 ai 28 anni È stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di, da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del. Nella sezione di Roma di, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, i giovani saranno impegnati nelle diverse attività a supporto delle persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio provinciale. La scadenza per presentare le domande è mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 14:00. Possono presentare domanda i ragazzi tra i 18 e i ...

Advertising

Roma : ? Allerta gialla per neve mercoledì 12 gennaio ?? Allertamento Sistema di Protezione civile regionale: domani si po… - la_Biennale : Hai meno di 29 anni? Ti piacerebbe collaborare alle attività che si svolgono quotidianamente nel nostro Archivio St… - Francesc065 : RT @ANPALgov: Con il servizio civile puoi fare un'esperienza formativa di crescita civica e partecipazione sociale, lavorare per progetti d… - SiciliaCri : RT @crocerossa: ?? Se hai dai 18 ai 28 anni, non perdere la tua occasione per vivere un'esperienza unica con il #ServizioCivile all'interno… - clairslemon : Ho fatto domanda al servizio civile, per chi di voi lo sta facendo in contemporanea con l’uni, è possibile conciliare le due cose? -