Sci alpino, pagelle superG Wengen: Odermatt è un fulmine sulla Lauberhorn, ottima gara di Innerhofer (Di giovedì 13 gennaio 2022) Marco Odermatt estrae dal cilindro una prestazione da capogiro e conquista il sesto trionfo della stagione nel superG di Wengen. ottima prova del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo a +0”23, chiude il podio il campione austriaco Matthias Mayer (+0”58). Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, settimo, che precede di un solo centesimo il bravissimo Christof Innerhofer. LE pagelle DEL superG DI Wengen Vincent Kriechmayr 6,5: ha rischiato di non essere al via del superG odierno a causa delle misure messe in campo dalle autorità sanitare austriache, per sua fortuna tutto si è risolto appena in tempo nonostante un difficoltoso avvicinamento alla gara. Il Campione del Mondo di Cortina trova maggiori difficoltà ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Marcoestrae dal cilindro una prestazione da capogiro e conquista il sesto trionfo della stagione neldiprova del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo a +0”23, chiude il podio il campione austriaco Matthias Mayer (+0”58). Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, settimo, che precede di un solo centesimo il bravissimo Christof. LEDELDIVincent Kriechmayr 6,5: ha rischiato di non essere al via delodierno a causa delle misure messe in campo dalle autorità sanitare austriache, per sua fortuna tutto si è risolto appena in tempo nonostante un difficoltoso avvicinamento alla. Il Campione del Mondo di Cortina trova maggiori difficoltà ...

