Ruse | la piccola Vienna di Bulgaria

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra le mete più belle dellasettentrionale spicca certamente, detta anche la. Questa è la più grande città bulgara sul Danubio. Proprio attraverso il fiume, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, penetrarono in città valori, idee e tendenze europee in termini di architettura. Le acque del Danubio e la ricca presenza di edifici barocchi e rococò le conferirono infatti l’ormai famoso appellativo. La chiesa della Santissima Trinità Sono arrivata ad’estate, quasi per caso, per il desiderio di visitare un territorio distante dalla già conosciuta costa bulgara.è facilmente raggiungibile in macchina da Varna, dalla quale dista poco meno di 200 kilometri. Prima di raggiungere l’ampia e verdissima Piazza della Libertà, cuore di ...