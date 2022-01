Rrahmani, Lobotka e Zielinski in campo contro la Juve: conclusa l’indagine dell’ASL (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembra essersi definitivamente conclusa Juventus-Napoli. La partita, giocata esattamente una settima fa, ha portato con sé diverse polemiche. Una su tutte è stata quella relativa all’impiego di Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski: i tre giocatori erano stati fermati dall’ASL Napoli 2 Nord, ma hanno comunque preso parte alla partita. Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta del Napoli di far giocare comunque i tre calciatori e le polemiche hanno invaso i social network. Intanto, come rivela l’edizione odierna de Il Mattino, si è conclusa l’indagine aperta dall’ASL Napoli 2 Nord. È stato accertato che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembra essersi definitivamententus-Napoli. La partita, giocata esattamente una settima fa, ha portato con sé diverse polemiche. Una su tutte è stata quella relativa all’impiego di Amir, Stanislave Piotr: i tre giocatori erano stati fermati dall’ASL Napoli 2 Nord, ma hanno comunque preso parte alla partita. Amir, Stanislav, PiotrI tifosi dellantus non hanno accettato la scelta del Napoli di far giocare comunque i tre calciatori e le polemiche hanno invaso i social network. Intanto, come rivela l’edizione odierna de Il Mattino, si èaperta dall’ASL Napoli 2 Nord. È stato accertato che ...

