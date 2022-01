Ronnie Spector è morta | addio alla voce di Be My Baby e fondatrice delle Ronettes

repubblica : Musica: è morta Ronnie Spector, icona rock degli anni '60 - Agenzia_Ansa : Ronnie Spector, leader del gruppo pop The Ronettes e potente voce dei suoi hit come 'Be My Baby' e 'Baby I love You… - rockolpoprock : Ronettes, addio a Ronnie Spector: aveva 78 anni - MusicalnewsC : Nel 1957 (ad appena 14 anni,) aveva formato la band al femminile, chiamandola Ronettes - RuggMarzia : RT @effetronky: occhi truccati acconciatura altissima gonna sopra il ginocchio,con la sua voce potente Ronnie Spector ha segnato i 60 con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronnie Spector

è stata la voce delle Ronettes , icona della musica degli anni '60 e '70, 'l'originale cattiva ragazza del rock and roll' , com'era stata definita. È morta a 78 anni, a causa delle ...L'artista aveva 78 anni ed era celebre per 'Be my baby', icona rock degli anni '60 che ha cantato da leader del gruppo femminile The Ronettes successi come ' Be My Baby ', ' Baby I Love You ' e ' Walking in the Rain ', è morta. Aveva 78 ...E' morta all'eta di 78 anni Ronnie Spector, iconica leader delle Ronettes, il gruppo al femminile celebre negli anni '60.La famiglia ha dato il triste annuncio, la cantante cult anni'60 che e leader della nota band Ronettes è morta di cancro a 79 anni ...