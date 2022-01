Quirinale, Berlusconi chiede “prova di lealtà” ad alleati. Ma i nodi restano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chi si aspetta una decisione dal vertice del centrodestra di domani probabilmente rimarrà deluso. Questa, almeno, è la previsione di molti parlamentari della coalizione, alla vigilia dell'incontro. Silvio Berlusconi, assicurano più fonti di Fi, non ufficializzerà la propria decisione, anche se è assolutamente determinato ad andare fino in fondo. Il Cavaliere - anzi - avrebbe anche preferito rimandare la riunione con gli alleati a dopo la direzione del Pd, ma le prese di distanze e i sospetti incrociati degli ultimi giorni lo hanno spinto ad accogliere la richiesta di fare il punto. Ma a Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giovanni Toti e tutti gli altri il Cavaliere farà un ragionamento molto chiaro: possiamo farcela, posso trovare i voti che mancano per arrivare ai 505 necessari per essere eletti dalla quarta votazione, ma proprio per questo è ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chi si aspetta una decisione dal vertice del centrodestra di domani probabilmente rimarrà deluso. Questa, almeno, è la previsione di molti parlamentari della coalizione, alla vigilia dell'incontro. Silvio, assicurano più fonti di Fi, non ufficializzerà la propria decisione, anche se è assolutamente determinato ad andare fino in fondo. Il Cavaliere - anzi - avrebbe anche preferito rimandare la riunione con glia dopo la direzione del Pd, ma le prese di distanze e i sospetti incrociati degli ultimi giorni lo hanno spinto ad accogliere la richiesta di fare il punto. Ma a Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giovanni Toti e tutti gli altri il Cavaliere farà un ragionamento molto chiaro: possiamo farcela, posso trovare i voti che mancano per arrivare ai 505 necessari per essere eletti dalla quarta votazione, ma proprio per questo è ...

