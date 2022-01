Qualificazioni Australian Open 2022: Martina Trevisan sconfigge nettamente Jaimee Fourlis e vola al turno decisivo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nessun problema per Martina Trevisan nel penultimo turno delle Qualificazioni agli Australian Open 2022. L’azzurra (n.113 WTA) supera l’Australiana Jaimee Fourlis (n.327 del ranking) per 6-2 6-0 e si qualifica per il turno decisivo. Tra la nostra portacolori e il tabellone principale dello slam Australiano ci sarà ora la bulgara Olga Govortsova (n.138 al mondo). Trevisan inizia a rilento ed è subito costretta ad annullare ben due palle break prima di conquistare il primo gioco. Una volta scampato il pericolo, l’italiana cambia decisamente ritmo e, dopo aver subito l’1-1, infila una serie di quattro giochi consecutivi che le consente di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nessun problema pernel penultimodelleagli. L’azzurra (n.113 WTA) supera l’(n.327 del ranking) per 6-2 6-0 e si qualifica per il. Tra la nostra portacolori e il tabellone principale dello slamo ci sarà ora la bulgara Olga Govortsova (n.138 al mondo).inizia a rilento ed è subito costretta ad annullare ben due palle break prima di conquistare il primo gioco. Una volta scampato il pericolo, l’italiana cambia decisamente ritmo e, dopo aver subito l’1-1, infila una serie di quattro giochi consecutivi che le consente di ...

