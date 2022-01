Ponte sullo Stretto di Messina, spuntano nuovi progetti per realizzarlo: in arrivo nuovi studi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si torna a discutere sul Ponte sullo Stretto di Messina all’interno dell’esecutivo e spunta una nuova ipotesi per la realizzazione di quest’opera così dibattuta. Quali sono i nuovi progetti presentati e quale potrebbe essere il futuro del Ponte tra Sicilia e Calabria. Ponte sullo Stretto di Messina, l’ipotesi per un nuovo progetto Il Ponte sullo Stretto di Messina sembra essere tornato a far parlare di sé. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini avrebbe infatti inviato al Consiglio dei Ministri le indicazioni per procedere a un nuovo studio di fattibilità a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si torna a discutere suldiall’interno dell’esecutivo e spunta una nuova ipotesi per la realizzazione di quest’opera così dibattuta. Quali sono ipresentati e quale potrebbe essere il futuro deltra Sicilia e Calabria.di, l’ipotesi per un nuovo progetto Ildisembra essere tornato a far parlare di sé. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini avrebbe infatti inviato al Consiglio dei Ministri le indicazioni per procedere a un nuovoo di fattibilità a ...

Advertising

Corriere : Ponte sullo Stretto di Messina, si riparte: nuovo studio di fattibilità (ma forse non si farà) - ItaliaViva : Ponte sullo Stretto, @raffaellapaita : 'Bene lo studio di fattibilità, ma no all'ipotesi stop' - ViolettArtDec : RT @IlPattoTradito: In Italia mancano i corridoi #faunistici e questo è un dato di fatto. Non sarebbe meglio cantierare queste strutture pi… - AngelaAngelmi : Ponte sullo Stretto di Messina, nuovo studio di fattibilità: dovrà essere a più campate - TartariniJacopo : RT @ItaliaViva: Ponte sullo Stretto, @raffaellapaita : 'Bene lo studio di fattibilità, ma no all'ipotesi stop' -