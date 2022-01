Peste suina | Cia | allarme per eccellenze Made in Italy con impatto devastante su export  

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Un problema di ordine sanitario che rischia di provocare un danno irreparabile per il tessuto produttivo ed economico legato alla filiera suinicola, in particolare per la produzione di prosciutti DOP e IGP che, da Parma a Norcia, rappresentano il fiore all’occhiello delin”. Cia-Agricoltori Italiani esprime la sua viva preoccupazione per l’Africana (PSA) che potrebbe avere unsu un settore strategico dell’agricoltura nazionale, inficiando anni di lavoro dedicato alla qualità delle produzioni, alla sicurezza dei consumatori e al benessere degli animali. “Le autorità competenti di Giappone e Taiwan hanno già disposto il blocco dell’import di carni suine italiane e si temono ulteriori manifestazioni di ostilità ...

Sono Cina, Giappone, Taiwan e Kuwait i primi paesi al mondo ad aver sospeso l'importazione di salumi e carne di maiale dall'Italia in seguito ai sempre più frequenti casi diregistati anche in Piemonte . A questi paei si aggiungono le prime restrizioni decise anche dalla Svizzera. A dare notizia delle decisioni è stata ConfagricolturaArrivano i primi stop alle esportazioni di salumi e carni suine made in Italy dopo la scoperta di casi di. A bloccare precauzionalmente gli acquisti di prodotti dal Belpaese " riferisce ...Qui non c’è il brado. E neppure il mare, come cantavano gli Statuto, ma è una magra consolazione. La peste suina africana è sbarcata in Piemonte. Una gran brutta notizia. Quella un po’ meno antipatica ...Non si trasmette dagli animali all’uomo, ma potrebbe comunque rappresentare un danno ingente all’economia. Di Psa, (la peste suina africana) ne sono stati rilevati in questi giorni ...