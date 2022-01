Napoli, Spalletti: “Noi poco bravi a gestire la partita” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- “Cosa mi fa più arrabbiare della partita? – dice Luciano Spalletti ai microfoni Mediaset – Non siamo stati così bravi o non siamo riusciti nel momento in cui eravamo in superiorità a gestire bene la partita. Non siamo stati così determinati e così cattivi da direzionarla, mentre la Fiorentina l’ha gestita abbastanza bene e poi da un episodio ci ha trovato il vantaggio”. ‘Le due espulsioni – aggiunge il tecnico – le ho un po’ riviste, ma non ci voglio neppure entrare perché poi diventa difficile. Lozano tenta di togliere il piede a parte che lo pesta, una pestata lieve, a volte non riesco a capire ad esempio se la prima espulsione di Fabian Ruiz e l’entrata di Duncan hanno lo stesso valore, in generale, ma senza andare a incolpare niente, perché noi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- “Cosa mi fa più arrabbiare della? – dice Lucianoai microfoni Mediaset – Non siamo stati cosìo non siamo riusciti nel momento in cui eravamo in superiorità abene la. Non siamo stati così determinati e così cattivi da direzionarla, mentre la Fiorentina l’ha gestita abbastanza bene e poi da un episodio ci ha trovato il vantaggio”. ‘Le due espulsioni – aggiunge il tecnico – le ho un po’ riviste, ma non ci voglio neppure entrare perché poi diventa difficile. Lozano tenta di togliere il piede a parte che lo pesta, una pestata lieve, a volte non riesco a capire ad esempio se la prima espulsione di Fabian Ruiz e l’entrata di Duncan hanno lo stesso valore, in generale, ma senza andare a incolpare niente, perché noi ...

