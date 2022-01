Napoli-Fiorentina: gol di Petagna allo scadere con i partenopei in 9 contro 10 (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Incredibile finale dei tempi regolamentari al Diego Armando Maradona, dove è in corso il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022 tra Napoli e Fiorentina. In 9 contro 10, il Napoli ha infatti trovato il gol del 2-2 in pieno recupero con Andrea Petagna. Pareggio quasi insperato per gli uomini di Spalletti, che pochi minuti prima avevano perso per espulsione Fabian Ruiz. Il destro vincente di Petagna, però, ha ristabilito la parità, portando la sfida ai supplementari. In alto e di seguito il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Incredibile finale dei tempi regolamentari al Diego Armando Maradona, dove è in corso il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022 tra. In 910, ilha infatti trovato il gol del 2-2 in pieno recupero con Andrea. Pareggio quasi insperato per gli uomini di Spalletti, che pochi minuti prima avevano perso per espulsione Fabian Ruiz. Il destro vincente di, però, ha ristabilito la parità, portando la sfida ai supplementari. In alto e di seguito il. SportFace.

SquawkaNews : 41’ ?? Napoli 0-1 Fiorentina 44’ ?? Napoli 1-1 Fiorentina 45+2’ ?? Dragowski sent off 58’ ?? Napoli 1-2 Fiorentin… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - mic22p : Fiorentina: vince Mio papà: ma il Napoli adesso come fa a pareggiare che sono in 9 Petagna: goal al 95’ - Fiorentinanews : #NapoliFiorentina 2?-2? ??| 90' Si riparte, via ai supplementari e si gioca in 10 contro 9 ma stavolta il vantaggio… -