Lozano resta in Messico | espulso con la Fiorentina Ayroldi grazia Duncan

Hirving Lozano viene espulso con la Fiorentina, il giocatore commette un brutto fallo in attacco e si fa espellere Ayroldi. L'arbitro nel primo tempo aveva deciso di graziare Duncan, che aveva fatto un'entrata violenta su Politano. Entrata a forbice che secondo il direttore di gara non valeva l'espulsione e nemmeno il Var ha deciso di intervenire. Poi l'espulsione per la Fiorentina è arrivata, ma per fallo da ultimo uomo di Dragowski che ha fermato Elmas lanciato a rete. Nel secondo tempo Spalletti ha deciso di far entrare Lozano per cercare di pareggiare la partita con la Fiorentina. Il messicano guarito dal Covid 19 e rientrato dal Messico solo due giorni fa ha avuto anche un buono spunto, quello che lo ha portato a ...

